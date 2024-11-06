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Цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд

12:01, 6 листопада 2024
Камала Гарріс та Дональд Трамп витратили 3,5 мільярда доларів на боротьбу за президентське крісло.
Цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд
Фото: Robert Locklear/WSET
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Камала Гарріс та Дональд Трамп разом витратили 3,5 мільярда доларів на боротьбу за пост президента США у 2024 році, що робить ці вибори найдорожчими в історії США. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані фінансових звітів.

Гарріс значно перевершила Трампа в зборі коштів. Кампанії, зокрема Національний комітет Демократичної партії та афілійовані Super PACs, зібрали понад 2,3 мільярда доларів і витратили 1,9 мільярда доларів. У свою чергу, кампанії Трампа і Республіканський національний комітет залучили трохи більше 1,8 мільярда доларів та витратили 1,6 мільярда.

Згідно з аналізом фінансових звітів, близько половини всіх витрат під час кампанії пішло на рекламу та ЗМІ. Близько 1,5 мільярда доларів було витрачено на рекламу в семи ключових штатах, зокрема в Пенсильванії, де витратили понад 400 мільйонів доларів. Для порівняння, в 43 інших штатах витратили лише 358 мільйонів доларів.

Кампанія Трампа також витратила значну частину коштів на юридичні витрати, пов'язані з численними судовими справами колишнього президента. Більше 100 мільйонів доларів, або 14% усіх витрат, пішли на ці цілі. В результаті велика частина інших витрат була покрита партією та спеціальними комітетами, зокрема America PAC, що фінансується Ілоном Маском.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

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США гроші вибори

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