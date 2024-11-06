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Военнослужащие будут проходить психологическую реабилитацию по обновленным стандартам

14:35, 6 ноября 2024
Психологическое восстановление будет предоставляться военнослужащим и членам их семей.
Военнослужащие будут проходить психологическую реабилитацию по обновленным стандартам
Фото иллюстративное
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Министерство обороны заявило о запуске новых программ психологического обновления для военных и их семей. До конца года стартует пилотный проект в сотрудничестве с местным самоуправлением для дальнейшего масштабирования программы.

Следовательно, как говорится, военнослужащие смогут проходить психологическую реабилитацию по обновленным стандартам. С направлением на восстановление помогут специалисты группы контроля боевого стресса, когда военное подразделение находится на восстановлении.

По словам руководительницы Управления психологического обеспечения Валентины Оболенцевой, комплекс услуг по психологическому восстановлению будет доступен для всех военнослужащих, нуждающихся в нем после участия в боевых действиях.

«Психологическое восстановление будет предоставляться военнослужащим и членам их семей. Это шаг к усилению качественной психологической защиты наших защитников», – подчеркнула она.

Над разработкой обновленных стандартов работает рабочая группа с представителей Минобороны, ВСУ, общественных организаций и иностранных партнеров, в частности Группы содействия безопасности Украины (SAG-U).

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война военнослужащие Минобороны

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