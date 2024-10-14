Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Джерело фото: ВККС

Громадська рада доброчесності 8 жовтня 2024 року повідомила, що у відповідь на ігнорування своїх інтересів з боку Комітету Верховної Ради з питань правової політики вона планує знизити темпи своєї участі у кваліфікаційному оцінюванні суддів, що може позначитися і на строках проведення конкурсу в апеляційні суди.

Підставою для вказаної заяви стало те, що Комітет з питань правової політики 1 жовтня фактично відмовився спростити порядок доступу ГРД до суддівських досьє та вирішити питання з наданням віддаленого доступу до досьє.

«Таке ігнорування комітетом застережень громадськості та міжнародних партнерів очевидно матиме негативні наслідки, серед яких, зокрема, є і зниження темпів кваліфікаційного оцінювання», - зазначено у заяві ГРД від 8 жовтня.

Також в Раді доброчесності вказали, що ГРД хоча і готується допомогати ВККС з проведенням конкурсу на посади суддів апеляційних судів в анонсовані Комісією строки (до серпня-вересня 2025 року), але відзначили, що позиція ГРД залишається незмінною – «ефективність та вчасність оцінювання може бути досягнена лише з повним доступом ГРД до досьє з можливістю не лише перегляду, але й обробки отриманої інформації».

Зазначимо, що свого роду образа ГРД на Комітет ВРУ з питань правової політики та у певній мірі і на ВККС, виникла у зв’язку з тим, що Комітет 1 жовтня провалив поправку № 11 до законопроекту № 11426 від 22 липня 2024 року, який передбачає продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів до 2026 року.

8 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект № 11426 вже у другому читанні.

Поправка № 11 (автор – народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Павліш) передбачала можливість надання ГРД не тільки права переглядати, але й обробляти відомості з суддівських досьє (тобто, поправка роз’яснювала, що таке «повний доступ до досьє»).

У ГРД раніше підтримали вказану поправку і зазначили, що хоча згідно до ухвалених у грудні 2023 року змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів», Рада доброчесності має право на повний доступ до суддівських досьє або досьє кандидатів на посади суддів, однак нормативні документи ВККС (зокрема, «Положення про порядок ведення суддівського досьє») в реальності не дозволяють реалізувати норму закону у повному обсязі, оскільки ГРД не може копіювати, передавати та обробляти інформацію з досьє суддів і кандидатів на посади суддів.

На засіданні Комітету координатор ГРД Вероніка Крейденкова розповіла народним депутатам, що у разі, якщо Верховна Рада підтримає поправку, то Громадська рада доброчесності зможе «адекватніше прискорити темп кваліфікаційного оцінювання».

«Тому що не секрет, що це значно ускладнює процес, коли у нас в складі органу є люди, які не з Києва, коли у нас є колега, який з фронту все робить. Ходити і переказувати з голови цифри цим людям - це доволі ускладнює роботу. Ми хочемо дивитися інформацію, мати змогу її опрацьовувати, відповідно рахувати видатки і доходи там, де це потрібно. Це робиться вже давно не на листочку, не вручну. І в принципі, забезпечувати цим якість своєї роботи, бо інакше, очевидно, ми працювати не можемо.», - повідомила Вероніка Крейденкова.

Також координатор ГРД розповіла, що для отримання віддаленого доступу до суддівських досьє є два варіанти – або авторизація в системі ВККС за допомогою персональних електронних ключів членів ГРД, або забезпечення членів Ради доброчесності (за допомогою міжнародних партнерів України) спеціальними захищеними носіями для роботи саме з персональними даними суддів і кандидатів на посади суддів.

«Я сьогодні приїхала ознайомлюватися з декількома суддівськими досьє, дивитися на четвертому поверсі ВККС. І буду чекати закінчення робочого дня, щоб приїхати завтра знову, маючи роботу», - зазначила Вероніка Крейденкова.

Втім, народних депутатів зацікавили переважно три моменти.

1. Чому на вказаних повноваженнях не наполягали два попередні склади ГРД?

2. Чому правку щодо надання ГРД доступу до суддівських досьє намагаються «вставити» у законопроект, який стосується Вищого антикорупційного суду та повноважень ГРМЕ?

3. Чому ВККС самостійно не здатна вирішити проблему та внести зміни до своїх нормативних документів?

«Чесно кажучи, не розумію зміст правки, відверто вам скажу. Тому що, станом на сьогоднішній день, є повний доступ по закону, є повний доступ», - зазначив голова Комітету Денис Маслов під час обговорення поправки Павла Павліша.

Якщо на два перших запитання члени Комітету так і не отримали чітких та зрозумілих відповідей, то на третє запитання дещо несподівану відповідь надала ВККС.

Як повідомив заступник голови ВККС Олексій Омельян, Комісія хоча й не має принципових зауважень щодо поправки № 11 та надання ГРД більш широкого доступу до досьє, однак уточнив, що самостійно, без змін до закону, ВККС це питання вирішити не зможе.

«Стосовно можливості оброблення даних ГРД, то ВККС виступає за встановлення чітких і прозорих правил обігу цієї інформації. Як ви знаєте, в Комісії забезпечена можливість для ГРД ознайомлення із суддівським досьє, із досьє кандидатів. Разом з тим, дійсно це ознайомлення здійснюється в приміщенні Кваліфікаційної комісії і з робочого місця, яке, скажімо так, підпадає під захист Комплексної системи технічного захисту інформації. Тому питання про можливість оброблення цієї інформації на технічних засобах з віддаленим доступом, це питання непросте і воно зараз обговорюється», - повідомив Олексій Омельян.

За словами заступника голови ВККС, в Комісії дійшли висновку, що лише зміни у профільний закон зможуть «встановити правила на підставі закону, а не вольового рішення ВККС».

Також Олексій Омельян додав, що ВККС не може з низки технічних та юридичних причин забезпечити ГРД віддалений доступ до досьє суддів та кандидатів на посади суддів. Крім того, такого доступу не мають навіть члени Комісії.

На уточнююче запитання народних депутатів, чи може ВККС самостійно внести зміни у свої нормативні документи та вирішити проблему з доступом ГРД до суддівських досьє та з наданням Раді доброчесності можливості обробляти інформацію з досьє, Олексій Омельян надав негативну відповідь.

«Більшість членів Комісії вважають, що Комісія не має повноважень зараз надавати, визначати право на копіювання цих документів, а також на поширення цих документів», - зазначив заступник голови ВККС та додав, що зміни до «Положення про порядок ведення суддівського досьє» необхідно ще погоджувати з Радою суддів України.

Почувши різні думки, голова Комітету Денис Маслов зазначив, що судячи з усього, мова йде про те, що необхідно розробити окремий закон, який би врегульовував порядок доступу членів ГРД до суддівських досьє та досьє кандидатів на посади суддів.

У підсумку «за» поправку № 11 проголосували лише 5 народних депутатів (Олександр Васюк, Володимир Ватрас, Сергій Демченко, Анатолій Гунько, Павло Павліш) з 15 присутніх.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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