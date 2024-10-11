Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

20:17, 11 жовтня 2024
Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.
Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд створив наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Так, розпорядженням від 11 жовтня 2024 р. № 980-р вирішено погодити кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель»:

- Ауроя Патріка, Кузнецової Катерини Станіславівни, Столярськи Лукаша як незалежних членів;

- Джигира Юрія Анатолійовича, Чмута Тараса Миколайовича як представників держави.

Іншим розпорядженням від 11 жовтня 2024 р. № 981-р погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Державний оператор тилу»:

- Вудворда Саймона, Демченко Ганни Олексіївни, Роєнка Миколи Олександровича як незалежних членів;

- Бігун Надії Валеріївни, Марушевської Юлії Леонідівни як представників держави.

«Ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери» - підкреслив Міністр оборони Рустем Умєров.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати за 11 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а одна суддя відмовилася від складання іспиту.

Верховний Суд пояснив порядок розкриття банківської таємниці на запит приватного виконавця

Встановлення судом відсутності підстав для розкриття банківської таємниці або повноважень у заявника вимагати її розкриття є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяви, а не відмови у відкритті провадження у справі.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики