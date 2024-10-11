Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Уряд створив наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Так, розпорядженням від 11 жовтня 2024 р. № 980-р вирішено погодити кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель»:

- Ауроя Патріка, Кузнецової Катерини Станіславівни, Столярськи Лукаша як незалежних членів;

- Джигира Юрія Анатолійовича, Чмута Тараса Миколайовича як представників держави.

Іншим розпорядженням від 11 жовтня 2024 р. № 981-р погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Державний оператор тилу»:

- Вудворда Саймона, Демченко Ганни Олексіївни, Роєнка Миколи Олександровича як незалежних членів;

- Бігун Надії Валеріївни, Марушевської Юлії Леонідівни як представників держави.

«Ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери» - підкреслив Міністр оборони Рустем Умєров.

Автор: Наталя Мамченко

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