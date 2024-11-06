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Сенатор-республиканец заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и ее надо завершать

18:29, 6 ноября 2024
Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что «это патовая война, и она должна быть доведена до конца».
Сенатор-республиканец заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и ее надо завершать
Фото: ny1.com
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Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, который рассматривается как возможный госсекретарь в администрации Трампа, назвал борьбу Украины против российских оккупационных войск «войной, зашедшей в тупик», которую нужно остановить. Об этом он сказал в эфире Today.

Рубио уверен, что нет того, кто не хотел бы завершения войны.

«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли россии. Но, наконец, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца», – сказал Рубио.

«Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл», – добавил он.

По словам Рубио, Трамп, заявивший, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, «хочет, чтобы война закончилась».

«Не нужно быть фанатом владимира путина, чтобы хотеть окончания войны», – сказал Рубио.

Также он добавил, что «Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что собирается прекратить войны во время своей каденции.

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