Сенатор-республиканец заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и ее надо завершать

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, который рассматривается как возможный госсекретарь в администрации Трампа, назвал борьбу Украины против российских оккупационных войск «войной, зашедшей в тупик», которую нужно остановить. Об этом он сказал в эфире Today.
Рубио уверен, что нет того, кто не хотел бы завершения войны.
«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли россии. Но, наконец, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца», – сказал Рубио.
«Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл», – добавил он.
По словам Рубио, Трамп, заявивший, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, «хочет, чтобы война закончилась».
«Не нужно быть фанатом владимира путина, чтобы хотеть окончания войны», – сказал Рубио.
Также он добавил, что «Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что собирается прекратить войны во время своей каденции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.