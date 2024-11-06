Байден провів розмову з Трампом — незабаром він звернеться до нації

Джо Байден подзвонив Дональду Трампу та привітав його з перемогою.

Чинний президент США Джо Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента. Про це повідомило агентство AP News з посиланням на Білий дім.

Там додали, що Байден також запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду — дату зустрічі узгодять найближчим часом.

Байден також поспілкувався з Камалою Гарріс та привітав її з проведеною виборчою кампанією. У четвер, 7 листопада, чинний президент планує виступити зі зверненням щодо результатів виборів.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.