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До Конгресу США вперше обрали трансгендерну людину

21:46, 6 листопада 2024
Демократка Сара Макбрайд стала першим трансгендером, якого обрали до Палати представників США.
До Конгресу США вперше обрали трансгендерну людину
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Сара Макбрайд стала першою трансгендерною людиною, яку обрали до Палати представників США. Про це повідомляють Axios та Reuters.

За прогнозами Edison Research, демократка Сара Макбрайд перемогла республіканця Джона Вейлена ІІІ й здобула єдине місце в Палаті представників від штату Делавер. Вона отримала 57,8% голосів виборців.

Сара Макбрайд здійснила камінг-аут у 2011 році. Вона зайнялася політикою, прагнучи інклюзивного середовища.

Макбрайд підтримує законодавчі ініціативи щодо рівності, боротьби з дискримінацією та захисту прав трансгендерних людей.

У 2020 році вона стала першим відкритим трансгендером на посаді сенатора штату, а раніше, 2016 році, -  першою трансгендерною жінкою, яка виступила на з'їзді національної політичної партії. Також Макбрайд першою стажувалася у Білому домі за президента Барака Обами у 2012 році.

«Дякую, Делавер! Завдяки вашим голосам і цінностям я пишаюся тим, що буду вашим наступним членом Конгресу. Делавер ясно і голосно заявив, що ми маємо бути країною, яка захищає репродуктивну свободу, гарантує оплачувану відпустку та доступний догляд за дітьми для всіх наших сімей, забезпечує, щоб житло та охорона здоров'я були доступні кожному», — Макбрайд подякувала виборцям у соцмережі X.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів. 

Одночасно з виборами президента США відбулися вибори до Конгресу США — третини Сенату та повного складу Палати представників, а також низки губернаторів штатів. «Судово-юридична газета» публікувала попередні результати виборів до Конгресу США та губернаторів.

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США вибори

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