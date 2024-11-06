Спецпрокурор розпочав переговори з Мін'юстом США щодо припинення кримінальних справ проти Трампа

Міністерство юстиції США може «згорнути» кримінальні справи щодо Дональда Трампа до його вступу на посаду президента.

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Спеціальний прокурор Джек Сміт почав вести переговори з керівництвом Міністерства юстиції США про те, як припинити федеральне переслідування Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Міністерства юстиції, який знайомий із перебігом обговорень.

Очікується, що ці обговорення триватимуть кілька днів.

Чиновники Міністерства юстиції розглядають варіанти припинення двох кримінальних справ проти Трампа — щодо його спроб скасувати вибори 2020 року та щодо його неналежного поводження з секретними документами — а також дотримуються меморандуму 2020 року Управління юридичного радника міністерства про пред'явлення обвинувачень чи судове переслідування чинних президентів.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово заявляв, що планує звільнити Сміта та припинити федеральні справи проти нього.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.