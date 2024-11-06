Дональд Трамп перемагає у п'ятому «хиткому» штаті — CNN

Дональд Трамп вже заручився підтримкою 291 виборника.

Фото: nbcnews.com

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Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп переможе у ключовому штаті Мічиган. Такий прогноз зробив телеканал CNN.

На кону 15 голосів виборників у Мічигані. Для перемоги на президентських виборах 2024 року потрібно щонайменше 270 голосів вибірників.

Джерело стверджує, що Трамп вже заручився підтримкою 291 виборника.

Нагадаємо, крім Мічигану, у Вісконсині та Пенсильванії демократи стабільно вигравали в 1992-2012 роках, але Трамп змінив цю тенденцію.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

Згодом Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу і привітала його з перемогою на виборах.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.