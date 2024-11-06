Дональд Трамп побеждает в пятом «шатком» штате — CNN

Дональд Трамп уже заручился поддержкой 291 выборщика.

Фото: nbcnews.com

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп победит в ключевом штате Мичиган. Такой прогноз сделал телеканал CNN.

На кону 15 голосов избирателей в Мичигане. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно не менее 270 голосов выборщиков.

Источник утверждает, что Трамп уже заручился поддержкой 291 выборщика.

Напомним, кроме Мичигана в Висконсине и Пенсильвании демократы стабильно выигрывали в 1992-2012 годах, но Трамп изменил эту тенденцию.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Позже Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.