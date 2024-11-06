Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах

Она совершила этот звонок перед тем, как выступить от своей партии перед избирателями.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту Дональду Трампу и поздравила с победой на выборах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на помощника Харрис.

Указывается, что Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

Вице-президент совершила этот звонок перед тем, как выступить от своей партии перед избирателями.

Также сообщается, что Харрис планирует обратиться к нации в среду, 6 ноября, во второй половине дня по американскому времени.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

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