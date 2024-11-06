Макрон провел телефонный разговор с Трампом — говорили и о войне в Украине

Макрон и Трамп выразили «желание работать для возвращения мира и стабильности».

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В среду, 6 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США, пишет Le Figaro.

В общей сложности разговор продолжался 25-минут, заявили в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон и Трамп выразили «желание работать для возвращения мира и стабильности» в условиях «продолжающихся крупных международных кризисов».

Французский лидер также «подчеркнул важность роли Европы и сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе» над общими вопросами, в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Кроме того, нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

Добавим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах США.

Поздравление Трампа также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич также присоединились к поздравлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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