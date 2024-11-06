Убедительный результат и четкое лидерство — Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Президент анонсировал визит в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского взаимодействует с командой Дональда Трампа, который, по последним данным, выигрывает президентские выборы в США. Об этом Президент отметил в обращении.

Глава государства приветствовал Дональда Трампа с лидерством на выборах.

«Сегодня действительно особый день, и по всему миру одна новость привлекает все внимание. Совершенно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в этом году проводил телефонный разговор с Дональдом Трампом в июле, а также общался лично на встрече в сентябре. «Это были хорошие разговоры», - подчеркнул он.

«На уровне команд есть взаимодействие. Как всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир успешнее», - подчеркнул Глава государства.

Также Владимир Зеленский анонсировал свой визит в четверг в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

«Завтра я буду в Будапеште – на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующего в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате», – сказал Зеленский.

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