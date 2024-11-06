Практика судов
  1. В Украине

Убедительный результат и четкое лидерство — Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

20:57, 6 ноября 2024
Президент анонсировал визит в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Убедительный результат и четкое лидерство — Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Команда Президента Украины Владимира Зеленского взаимодействует с командой Дональда Трампа, который, по последним данным, выигрывает президентские выборы в США. Об этом Президент отметил в обращении.

Глава государства приветствовал Дональда Трампа с лидерством на выборах.

«Сегодня действительно особый день, и по всему миру одна новость привлекает все внимание. Совершенно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в этом году проводил телефонный разговор с Дональдом Трампом в июле, а также общался лично на встрече в сентябре. «Это были хорошие разговоры», - подчеркнул он.

«На уровне команд есть взаимодействие. Как всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир успешнее», - подчеркнул Глава государства.

Также Владимир Зеленский анонсировал свой визит в четверг в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

«Завтра я буду в Будапеште – на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующего в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате», – сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США выборы Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Виктор Орбан 7 ноября будет принимать саммит с 45 главами государств и правительств, где может выступить Дональд Трамп

Виктор Орбан после победы Трампа отметил, что также планируется обсудить новую европейскую стратегию для Украины.

У Дональда Трампа есть 75 дней на формирование новой команды – кем может стать Илон Маск

У Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января

Минобороны начало тестирование зимней военной формы для женщин

Как отметили в Минобороны, внедрение удобной военной формы для женщин очень важно.

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, где было сообщено о подозрении, до момента его отмены прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования – Верховный Суд

Прокуроры высшего уровня наделены полномочиями отменить постановление прокурора низшего уровня о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, в пределах сроков досудебного расследования, предусмотренных ст. 219 УПК – Верховный Суд.

Арендовал авто, отключал GPS и в дальнейшем продавал – Верховный Суд высказался о составе преступления о незаконном завладении авто путем обмана

Осужденный лично подписывал поддельные доверенности, с целью оформления передоверенности обращался к частным нотариусам с поддельными документами, во время оформления договора-продажи представлялся как представитель владельца авто, искал возможности отключить на арендованных авто систему GPS-мониторинга.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді