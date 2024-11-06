Переконливий результат та чітке лідерство — Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах

Президент анонсував візит до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства.

Команда Президента України Володимира Зеленського має взаємодію із командою Дональда Трампа, який, за останніми даними, виграє президентські вибори у США. Про це Президент зазначив у зверненні.

Глава держави привітав Дональда Трампа із лідерством на виборах.

«Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою», - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що цьогоріч проводив телефонну розмову з Дональдом Трампом у липні, а також спілкувався особисто на зустрічі у вересня. «Це були хороші розмови», — наголосив він.

«На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всіх пунктах Плану перемоги ми говорили. На зустрічі у Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні - у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними», - наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський анонсував свій візит у четвер до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства.

«Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі», - сказав Зеленський.