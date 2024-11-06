Віктор Орбан 7 листопада прийматиме саміт з 45 очільниками держав і урядів, де може виступити Дональд Трамп

Віктор Орбан після перемоги Трампа зазначив, що також планується обговорити нову європейську стратегію для України.

Фото: Magyar Nemzet

7 листопада лідери різних країн зберуться у Будапешті на саміт Європейського політичного співтовариства, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС 8 листопада. Обидві події прийматиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Нагадаємо, Угорщина наразі головує в ЄС.

Як зазначає Polskie Radio, Віктор Орбан «готує сюрприз» і відеозв'язок з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Угорське видання Magyar Nemzet зазначає, що Віктор Орбан після перемоги Трампа зазначив, що також планується обговорити нову європейську стратегію для України. Так, у своїй промові 6 листопада Віктор Орбан пояснив, що політичні зміни у США «ставлять перед нами, європейськими лідерами, питання, чи зможе Європа сама поки що зберегти військову та фінансову підтримку України».

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що у столиці очікується 47 глав держав і урядів, що стане найбільшою дипломатичною подією в історії Угорщини. Разом із керівниками міжнародних організацій Угорщина очікує понад півсотні делегацій.

Найскладнішим питанням для вирішення Орбан назвав те, якою буде доля кредиту Україні на 50 мільярдів євро, який раніше вирішили профінансувати спільно Євросоюз і США.

Автор: Наталя Мамченко

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