Виктор Орбан 7 ноября будет принимать саммит с 45 главами государств и правительств, где может выступить Дональд Трамп

Виктор Орбан после победы Трампа отметил, что также планируется обсудить новую европейскую стратегию для Украины.

Фото: Magyar Nemzet

7 ноября лидеры разных стран соберутся в Будапеште на саммит Европейского политического сообщества, после которого состоится неформальная встреча лидеров 27 стран ЕС 8 ноября. Оба события будет принимать венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Напомним, Венгрия председательствует в ЕС.

Как отмечает Polskie Radio, Виктор Орбан «готовит сюрприз» и видеосвязь с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Венгерское издание Magyar Nemzet отмечает, что Виктор Орбан после победы Трампа отметил, что планируется обсудить новую европейскую стратегию для Украины. Так, в своей речи 6 ноября Виктор Орбан объяснил, что политические изменения в США «задают перед нами, европейскими лидерами вопрос, сможет ли Европа сама пока сохранить военную и финансовую поддержку Украины».

Премьер-министр Венгрии отметил, что в столице ожидается 47 глав государств и правительств, что станет крупнейшим дипломатическим событием в истории Венгрии. Вместе с руководителями международных организаций Венгрия ожидает более полусотни делегаций.

Самым сложным вопросом для решения Орбан назвал то, какова судьба кредита Украине на 50 миллиардов евро, который ранее решили профинансировать совместно Евросоюз и США.

Автор: Наталя Мамченко

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