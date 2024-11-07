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ChatGPT может помочь выявить проблемы со зрением — ученые

07:18, 7 ноября 2024
В дальнейшем модели искусственного интеллекта смогут консультировать врачей общей практики.
ChatGPT может помочь выявить проблемы со зрением — ученые
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Ученые обнаружили, что технологию на основе искусственного интеллекта ChatGPT 4 можно использовать для выявления проблем со зрением у пациентов – чтобы определить срочные случаи, требующие осмотра врачей. Об этом сообщает BBC.

Так, ученые Кембриджского университета устроили ChatGPT 4 тестирования, на котором ему были заданы вопросы по офтальмологии.

Так, искусственный интеллект набрал 69% на пробном экзамене по 87 вопросам. При этом для его обучения было использовано около 374 вопросов по офтальмологии.

Ответы ChatGPT 4 сравнивали с выводами пяти экспертов-офтальмологов, обслуживающих пациентов с глазными заболеваниями, трех стажеров-офтальмологов и двух младших врачей непрофильной категории. Также ответы сравнялись с более ранней версией ChatGPT и другими языковыми моделями – у ChatGPT 4 результат оказался выше.

Эксперты-офтальмологи набрали в среднем 76%, стажеры – 59%, а младшие врачи – 43%.

«Мы могли бы реально использовать искусственный интеллект для сортировки пациентов с проблемами зрения, чтобы решить, какие случаи чрезвычайны, какие необходимо немедленно осмотреть специалисту, которые могут осмотреть врачи общей практики, а которые вообще не нуждаются в лечении», - рассказал руководитель исследования.

Он объяснил, что модели искусственного интеллекта могут следовать четким уже используемым алгоритмам и что ChatGPT 4 так же, как и опытные врачи, может ответить на сложные вопросы.

Ученый уверен, что в дальнейшем модели искусственного интеллекта смогут консультировать врачей общей практики, которые испытывают трудности с получением скорейшего совета от узконаправленных специалистов.

Таким образом, технология может быть развернута для сортировки пациентов и определения того, кто нуждается в специализированной помощи, а кто может подождать, чтобы обратиться к врачу общей практики.

В то же время ученые подчеркнули, что языковые модели, такие как ChatGPT, не смогут заменить офтальмологов, но способны давать полезные советы.

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ChatGPT искусственный интеллект ИИ

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