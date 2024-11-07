ChatGPT може допомогти виявити проблеми із зором — вчені

У подальшому моделі штучного інтелекту зможуть консультувати лікарів загальної практики.

Вчені виявили, що технологію на основі штучного інтелекту ChatGPT 4 можна використовувати для виявлення проблем із зором у пацієнтів – щоб визначити термінові випадки, які потребують огляду лікарів. Про це повідомляє BBC.

Так, вчені Кембриджського університету влаштували ChatGPT 4 тестування, на якому йому були задані питання з офтальмології.

Так, штучний інтелект набрав 69% на пробному іспиті із 87 питань. При цьому для його навчання було використано близько 374 питань з офтальмології.

Відповіді ChatGPT 4 порівнювали з висновками п'ятьох експертів-офтальмологів, які обслуговують пацієнтів із захворюваннями очей, трьох стажерів-офтальмологів та двох молодших лікарів непрофільної категорії. Також відповіді зрівняли з більш ранньою версією ChatGPT та іншими мовними моделями – у ChatGPT 4 результат виявився вищим.

Експерти-офтальмологи набрали в середньому 76%, стажери – 59%, а молодші лікарі – 43%.

«Ми могли б реально використовувати штучний інтелект для сортування пацієнтів із проблемами зору, щоб вирішити, які випадки є надзвичайними, які необхідно негайно оглянути фахівцю, які можуть оглянути лікарі загальної практики, а які взагалі не потребують лікування», - розповів керівник дослідження.

Він пояснив, що моделі штучного інтелекту можуть слідувати чітким алгоритмам, які вже використовуються, і що ChatGPT 4 так само, як і досвідчені лікарі, може відповісти на складні питання.

Вчений впевнений, що в подальшому моделі штучного інтелекту зможуть консультувати лікарів загальної практики, які мають труднощі з отриманням швидкої поради від вузьконаправлених спеціалістів.

Таким чином технологія може бути розгорнута для сортування пацієнтів та визначення того, хто потребує спеціалізованої допомоги, а хто може почекати, щоб звернутися до лікаря загальної практики.

Водночас вчені наголосили, що мовні моделі, такі як ChatGPT, не зможуть замінити офтальмологів, але здатні надавати корисні поради.

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