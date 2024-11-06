Домінування республіканців — які результати виборів до Конгресу США та губернаторів

Окрім президента у США обирали третину Сенату, повний склад Палати представників та низку губернаторів штатів.

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Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.

Одночасно з виборами президента США відбулися вибори до Конгресу США — третини Сенату та повного складу Палати представників, а також низки губернаторів штатів.

Вибори до Конгресу США

Станом на 20:00 6 листопада відомо, що республіканці отримають більшість у Сенаті. Вони виграли вибори у 14 штатах, і з урахуванням тих сенаторів, які цього року не обираються, у республіканців буде 52 місця зі 100.

Представникам Демократичної партії вдалося перемогли у 16 штатах, але разом із двома незалежними сенаторами, які традиційно голосують разом з демократами, у них буде 44 місця. Залишилось визначити 4 переможців — Аризони, Невади, Мічігана та Пенсільванії.

У свою черг переможця у Палаті представників поки немає. Наразі республіканці мають 210 місць, а демократи – 194. Для більшості необхідно мати 218 місць (до виборів у республіканців було 221 депутата, а у демократів - 214. Залишилось визначити ще 31 переможця виборів.

Вибори губернаторів

Вибори губернаторів відбулися в 11 штатах. Представники Республіканської партії очолюватимуть одразу вісім штатів — Юти, Монтани, Північної Дакоти, Міссурі, Індіани, Західної Вірджінії, Вермонта та Нью-Хемпшира, а демократи тільки три — Вашингтона, Північної Кароліни та Делавера.

Загалом по країні ситуація така – 27 штатів очолюють республіканці, 23 штати – демократи.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

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