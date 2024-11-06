Практика судів
  1. У світі

Домінування республіканців — які результати виборів до Конгресу США та губернаторів

20:30, 6 листопада 2024
Окрім президента у США обирали третину Сенату, повний склад Палати представників та низку губернаторів штатів.
Домінування республіканців — які результати виборів до Конгресу США та губернаторів
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів. 

Одночасно з виборами президента США відбулися вибори до Конгресу США — третини Сенату та повного складу Палати представників, а також низки губернаторів штатів.

Вибори до Конгресу США

Станом на 20:00 6 листопада відомо, що республіканці отримають більшість у Сенаті. Вони виграли вибори у 14 штатах, і з урахуванням тих сенаторів, які цього року не обираються, у республіканців буде 52 місця зі 100.

Представникам Демократичної партії вдалося перемогли у 16 штатах, але разом із двома незалежними сенаторами, які традиційно голосують разом з демократами, у них буде 44 місця. Залишилось визначити 4 переможців — Аризони, Невади, Мічігана та Пенсільванії.

У свою черг переможця у Палаті представників поки немає. Наразі республіканці мають 210 місць, а демократи – 194. Для більшості необхідно мати 218 місць (до виборів у республіканців було 221 депутата, а у демократів - 214. Залишилось визначити ще 31 переможця виборів.

Вибори губернаторів

Вибори губернаторів відбулися в 11 штатах. Представники Республіканської партії очолюватимуть одразу вісім штатів — Юти, Монтани, Північної Дакоти, Міссурі, Індіани, Західної Вірджінії, Вермонта та Нью-Хемпшира, а демократи тільки три — Вашингтона, Північної Кароліни та Делавера.

Загалом по країні ситуація така – 27 штатів очолюють республіканці, 23 штати – демократи.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Віктор Орбан 7 листопада прийматиме саміт з 45 очільниками держав і урядів, де може виступити Дональд Трамп

Віктор Орбан після перемоги Трампа зазначив, що також планується обговорити нову європейську стратегію для України.

Дональд Трамп має 75 днів на формування нової команди – ким може стати Ілон Маск

У Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня

Міноборони почало тестування зимової військової форми для жінок

Як зазначили у Міноборони, впровадження зручної військової форми для жінок дуже важливе.

Період з часу прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, де було повідомлено про підозру, до моменту її скасування прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування – Верховний Суд

Прокурори вищого рівня наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК – Верховний Суд.

Орендував авто, відключав GPS і в подальшому продавав – Верховний Суд висловився щодо складу злочину про незаконне заволодіння авто шляхом обману

Засуджений особисто підписував підроблені довіреності, з метою оформлення передоручення звертався до приватних нотаріусів з підробленими документами, під час оформлення договору-продажу представлявся як представник власника авто, шукав можливості відключити на орендованих авто систему GPS-моніторингу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді