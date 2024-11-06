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Доминирование республиканцев — какие результаты выборов в Конгресс США и губернаторов

20:30, 6 ноября 2024
Кроме президента в США выбирали треть Сената, полный состав Палаты представителей и ряд губернаторов штатов.
Доминирование республиканцев — какие результаты выборов в Конгресс США и губернаторов
Фото: Getty Images
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Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Одновременно с выборами президента США состоялись выборы в Конгресс США — треть Сената и полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов штатов.

Выборы в Конгресс США

По состоянию на 20:30 6 ноября известно, что республиканцы получат большинство в Сенате. Они выиграли выборы в 14 штатах, и с учетом тех сенаторов, которые в этом году не избираются, у республиканцев будет 52 места из 100.

Представителям Демократической партии удалось победить в 16 штатах, но вместе с двумя независимыми сенаторами, традиционно голосующими вместе с демократами, у них будет 44 места. Осталось определить 4 победителя – Аризоны, Невады, Мичигана и Пенсильвании.

В свою очередь победителя в Палате представителей пока нет. Сейчас у республиканцев 210 мест, а у демократов – 194. Для большинства необходимо иметь 218 мест (до выборов у республиканцев было 221 депутата, а у демократов - 214. Осталось определить еще 31 победителя выборов).

Выборы губернаторов

Выборы губернаторов прошли в 11 штатах. Представители Республиканской партии будут возглавлять сразу восемь штатов - Юты, Монтаны, Северной Дакоты, Миссури, Индианы, Западной Виргинии, Вермонта и Нью-Хэмпшира, а демократы только три - Вашингтона, Северной Каролины и Делавера.

В целом по стране ситуация такая – 27 штатов возглавляют республиканцы, 23 штата – демократы.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

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США выборы

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