Украинцы за границей могут оформить доставку загранпаспортов через Укрпочту — что известно

Укрпочта разработала платформу для заказа доставки загранпаспортов, оформляемых дипучреждениями Украины.

Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить доставку загранпаспорта через Укрпочту. Об этом сообщает МИД Украины.

Так, МИД и Укрпочта завершили первый этап сотрудничества, направленного на улучшение консульских услуг для украинцев в разных уголках мира.

«Национальный почтовый оператор Укрпочта разработал платформу для заказа доставки загранпаспортов, оформляющих дипломатические учреждения Украины. Благодаря электронной марке QR-кода вы сможете оплатить доставку в любое время и в любой точке мира. Нужно только зайти в свой личный кабинет на сайте Укрпочты», – рассказали в ведомстве.

Цена доставки загранпаспорта в любую страну мира составляет 6 долларов + 10 грн НДС.

«Миллионы украинцев находятся за границей, и возможность быстро получить документы от государства имеет огромное значение. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сервисы МИД становились еще более удобными, а консульские услуги — более доступными», - рассказали в ведомстве.

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