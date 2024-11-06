Українці за кордоном можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту — що відомо

Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипустанови України.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту. Про це повідомляє МЗС України.

Так, МЗС та Укрпошта завершили перший етап співпраці, спрямованої на поліпшення консульських послуг для українців у різних куточках світу.

«Національний поштовий оператор Укрпошта розробив платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України. Завдяки електронній марці з QR-кодом ви зможете оплатити доставку у будь-який час і в будь-якій точці світу. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти», - розповіли у відомстві.

Ціна доставки закордонного паспорта до будь-якої країни світу становить 6 доларів + 10 грн ПДВ.

«Мільйони українців перебувають за кордоном, і можливість швидко отримати документи від держави має величезне значення. Ми постійно працюємо над тим, щоб сервіси МЗС ставали ще зручнішими, а консульські послуги — доступнішими», - розповіли у відомстві.