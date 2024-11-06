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Судья Елена Смирнова временно отстранена от осуществления правосудия

20:57, 6 ноября 2024
Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об ее увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.
Судья Елена Смирнова временно отстранена от осуществления правосудия
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Судья Хозяйственного суда Харьковской области Смирнова Елена Владимировна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года, судья Хозяйственного суда Харьковской области Смирнова Елена Владимировна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о ее увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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ВСП

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