Судья Елена Смирнова временно отстранена от осуществления правосудия

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об ее увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Судья Хозяйственного суда Харьковской области Смирнова Елена Владимировна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года, судья Хозяйственного суда Харьковской области Смирнова Елена Владимировна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о ее увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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