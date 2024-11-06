В Украине снова можно заказать индивидуальные номерные знаки — какая стоимость

С 6 ноября возобновляется прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.
Стоимость услуги:
спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;
спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;
три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
графический элемент – 500 грн.
«Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом удобном территориальном сервисном центре МВД или онлайн – Кабинете водителя. Получение осуществляется двумя способами: самостоятельно или с доставкой в отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение «Новой Почты» предоставляет ГП «ИНФОТЕХ» за дополнительную плату», - заявили в главном сервисном центре МВД.
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
Напомним, с 17 сентября новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков не принимались.
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