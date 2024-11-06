В Україні знову можна замовити індивідуальні номерні знаки — яка вартість

Індивідуальні номери знову доступні для замовлення — головний сервісний центр МВС.

Фото: hsc.gov.ua

З 6 листопада відновлюється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків. Про це повідомив головний сервісний центр МВС.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 340,02 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

«Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн – Кабінеті водія. Отримання здійснюється двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення «Нової Пошти» надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату», - заявили у головному сервісному центрі МВС.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Нагадаємо, з 17 вересня заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків не приймалися.

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