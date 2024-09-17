В Україні тимчасово не приймають заявки на індивідуальні номерні знаки

З 17 вересня заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків не приймаються.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що тимчасово призупиняється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків.

Зазначається, що це повʼязано з тим, що Головний сервісний центр МВС укладає новий договір з виробником на закупівлю номерних знаків.

«Тому, відсьогодні нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків не приймаються», - сказано у повідомленні.

Проте у сервісному центрі додають, це не стосується тих автовласників, які встигли замовити та оплатили послугу - вони отримають свої номери.

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