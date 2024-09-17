В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки

С 17 сентября новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков не принимаются.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что временно приостанавливается прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков.

Отмечается, что связано с тем, что Главный сервисный центр МВД заключает новый договор с производителем на закупку номерных знаков.

«Поэтому сегодня новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков не принимаются», - сказано в сообщении.

Однако в сервисном центре добавляют, это не касается тех автовладельцев, которые успели заказать и оплатили услугу – они получат свои номера.

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