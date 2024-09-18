Аудит полномочий органов судейского управления и самоуправления состоится в 2025 году – ВСП

Будет решаться вопрос оптимизации органов судейского управления, но угроза нависнет над Советом судей.

В Высшем совете правосудия сообщили, что на 2025 год запланировано проведение аудита полномочий органов судейского управления и самоуправления.

Об этом 17 сентября рассказал европейским чиновникам во время проходящей в Брюсселе двусторонней сессии «Украина – ЕС» заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

Как отметил представитель Совета правосудия, цель проведения аудита – решение проблем «институциональной оптимизации и избегания дублирования функций органов судейского управления».

Вместе с тем следует отметить, что проведение соответствующего аудита также предусматривает и разработанная Офисом Президента «Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы», которая пока что не подписана Президентом.

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», уже известно, что указанная Стратегия предусматривает предоставление дополнительных полномочий Высшему совету правосудия и ослабление полномочий Совета судей Украины – высшего органа судейского самоуправления.

Так, рассматривается возможность передачи Совету правосудия полномочий по урегулированию конфликта интересов в деятельности судей, Председателя или членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителей, а также принятия решения об урегулировании реального или потенциального конфликта интересов в деятельности указанных лиц. Сейчас указанные полномочия относятся к компетенции Совета судей Украины.

Автор Вячеслав Хрипун

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