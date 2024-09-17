В Испании 55-летнюю баскскую сепаратистку приговорили к 85 годам тюрьмы за теракт в Мадриде

Террориста также отбывает 126-летний срок за участие в убийстве армейского офицера.

Верховный суд Испании приговорил экс-члена ныне уже несуществующей баскской сепаратистской группировки ЕТА Ану Белен Эгуэс к 85 годам заключения за причастность к взрыву автомобиля в Мадриде, в результате которого 24 года назад были ранены 11 человек, передает Reuters.

Женщину признали виновной в том, что она заложила и взорвала заряд динамита в угнанном автомобиле на севере испанской столицы 8 августа 2000 года.

Суд приговорил Эгуэс к 15 годам заключения за террористическое преступление и к 70 годам за семь пунктов покушения на убийство.

Из 11 человек, пострадавших в результате взрыва, семь находились в тяжелом состоянии.

55-летняя Эгуэс уже отбывает 30-летний срок заключения за другой взрыв в ноябре 2001 года, в результате которого были ранены 97 человек и погиб высокопоставленный чиновник полиции, а также 126-летний срок за участие в убийстве армейского офицера в январе 2000 года.

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