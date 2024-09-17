В Іспанії 55-річну баскську сепаратистку засудили до 85 років тюрми за теракт у Мадриді

Терористка також відбуває 126-річний термін за участь у вбивстві армійського офіцера.

Верховний суд Іспанії засудив ексчленкиню нині вже неіснуючого баскського сепаратистського угруповання ЕТА Ану Белен Егуес до 85 років ув'язнення за причетність до вибуху автомобіля в Мадриді, в результаті якого 24 роки тому було поранено 11 осіб, передає Reuters.

Жінку визнали винною в тому, що вона заклала і підірвала заряд динаміту у викраденому автомобілі на півночі іспанської столиці 8 серпня 2000 року.

Суд засудив Егуес до 15 років ув'язнення за терористичний злочин і до 70 років за сім пунктів замаху на вбивство.

З 11 осіб, які постраждали в результаті вибуху, семеро перебували у важкому стані.

55-річна Егуес вже відбуває 30-річний термін ув'язнення за інший вибух у листопаді 2001 року, в результаті якого було поранено 97 осіб і загинув високопосадовець поліції, а також 126-річний термін за участь у вбивстві армійського офіцера в січні 2000 року.

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