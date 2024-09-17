Практика судів
  1. У світі

В Іспанії 55-річну баскську сепаратистку засудили до 85 років тюрми за теракт у Мадриді

21:54, 17 вересня 2024
Терористка також відбуває 126-річний термін за участь у вбивстві армійського офіцера.
В Іспанії 55-річну баскську сепаратистку засудили до 85 років тюрми за теракт у Мадриді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Іспанії засудив ексчленкиню нині вже неіснуючого баскського сепаратистського угруповання ЕТА Ану Белен Егуес до 85 років ув'язнення за причетність до вибуху автомобіля в Мадриді, в результаті якого 24 роки тому було поранено 11 осіб, передає Reuters.

Жінку визнали винною в тому, що вона заклала і підірвала заряд динаміту у викраденому автомобілі на півночі іспанської столиці 8 серпня 2000 року.

Суд засудив Егуес до 15 років ув'язнення за терористичний злочин і до 70 років за сім пунктів замаху на вбивство.

З 11 осіб, які постраждали в результаті вибуху, семеро перебували у важкому стані.

55-річна Егуес вже відбуває 30-річний термін ув'язнення за інший вибух у листопаді 2001 року, в результаті якого було поранено 97 осіб і загинув високопосадовець поліції, а також 126-річний термін за участь у вбивстві армійського офіцера в січні 2000 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

Повноваження прокурора вищого рівня на скасування постанови про закриття провадження і обрахунок строку досудового розслідування – позиція ОП ККС ВС

Період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.

Верховна Рада прийняла закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів

Верховна Рада прийняла в цілому закон про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Міноборони видасть наказ щодо заборони мобілізації до 25 років, доки не прийнято відповідний закон – депутати

Доки Верховна Рада не прийняла закон, Міноборони видасть наказ про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, який дозволяє служити у ГУР іноземцям

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким на службу до розвідки зможуть приймати іноземців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді