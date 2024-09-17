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Обчислення строку досудового розслідування після скасування прокурором постанови про закриття провадження — висновок ОП ККС ВС

19:07, 17 вересня 2024
ОП ККС ВС зазначила, що період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.
Обчислення строку досудового розслідування після скасування прокурором постанови про закриття провадження — висновок ОП ККС ВС
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Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо обчислення строку досудового розслідування після скасування прокурором вищого рівня постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру. Висновок було зроблено у справі від 9 вересня 2024 року № 759/7254/22 (провадження № 51-532кмо24).

Прокурор у касаційній скарзі стверджував, що суди попередніх інстанцій неправильно обчислили строк досудового розслідування, внаслідок чого дійшли помилкових висновків про наявність підстав для закриття кримінального провадження з посиланням на п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

За обставинами справи суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, зарахував до строку досудового розслідування строк з моменту прийняття постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до її скасування прокурором вищого рівня та переконався, що в цьому кримінальному провадженні після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що прокурор вищого рівня ухвалив постанову, якою скасовано постанову про закриття кримінального провадження, без дотримання вимог ч. 6 ст. 36 КПК України і строк між ухваленням постанови про закриття кримінального провадження до її скасування не є таким, що не входить до строків досудового розслідування.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Зазначене кримінальне провадження було передано на розгляд ОП ККС ВС у зв’язку з необхідністю відступу від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленій постанові ККС ВС від 3 квітня 2023 року у справі № 367/1335/21.

За результатами розгляду справи ОП ККС ВС сформулювала висновок про застосування ч. 6 ст. 36 та ст. 219 КПК України щодо обчислення строку досудового розслідування після скасування прокурором вищого рівня постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру:

1) прокурори вищого рівня (Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їхні перші заступники та заступники) наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК України;

2) період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.

З повним текстом постанови ОП ККС ВС від 9 вересня 2024 року у справі № 759/7254/22 (провадження № 51-532кмо24) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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