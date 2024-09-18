Аудит повноважень органів суддівського врядування та самоврядування відбудеться у 2025 році – ВРП

Буде вирішуватися питання оптимізації органів суддівського врядування, але загроза нависне над РСУ.

У Вищій раді правосуддя повідомили, що на 2025 рік заплановано проведення аудиту повноважень органів суддівського врядування та самоврядування.

Про це 17 вересня розповів європейським чиновникам під час двосторонньої сесії «Україна – ЄС», яка проходить у Брюсселі, заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов.

Як зазначив представник Ради правосуддя, мета проведення аудиту – вирішення проблем «інституційної оптимізації та уникнення дублювання функцій органів суддівського врядування».

Разом з тим, слід зазначити, що проведення відповідного аудиту також передбачає і розроблена Офісом Президента «Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки», яка поки що не підписана Президентом.

Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», вже відомо, що вказана Стратегія передбачає надання додаткових повноважень Вищій раді правосуддя та ослаблення повноважень Ради суддів України – вищого органу суддівського самоврядування.

Так, розглядається можливість передачі Раді правосуддя повноважень щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його заступників, а також щодо прийняття рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб. Наразі зазначені повноваження відносяться до компетенції Ради суддів України.

Автор В’ячеслав Хрипун

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