У Києві на Либідській жінка впала під поїзд метро — низка станцій зачинено

У Києві на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомляє КМДА.
Станції метро синьої гілки «Палац Україна», «Либідська», «Голосіївська» і «Деміївська» зачинені на вхід для пасажирів.
Рух поїздів на лінії організовано від станції «Героїв Дніпра» до станції «Олімпійська» та від станції «Теремки» до станції «Васильківська».
У КМДА зазначають, що на місце події викликано медиків і правоохоронців.
Очевидці повідомляють, що під поїзд впала жінка. На щастя, вона жива. Наразі очікують приїзд рятувальників.
Через закриття станцій синьої гілки вишикувалися величезні черги на зупинках громадського транспорту.
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