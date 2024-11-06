У Києві на Либідській жінка впала під поїзд метро — низка станцій зачинено

Станції метро синьої гілки Палац Україна, Либідська, Голосіївська і Деміївська зачинені на вхід для пасажирів.

Ілюстративне фото, джерело - РБК-Україна

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У Києві на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомляє КМДА.

Станції метро синьої гілки «Палац Україна», «Либідська», «Голосіївська» і «Деміївська» зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Героїв Дніпра» до станції «Олімпійська» та від станції «Теремки» до станції «Васильківська».

У КМДА зазначають, що на місце події викликано медиків і правоохоронців.

Очевидці повідомляють, що під поїзд впала жінка. На щастя, вона жива. Наразі очікують приїзд рятувальників.

Через закриття станцій синьої гілки вишикувалися величезні черги на зупинках громадського транспорту.