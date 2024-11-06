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МЗС Китаю привітало Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США

19:29, 6 листопада 2024
У МЗС Китаю заявили, що «ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням».
МЗС Китаю привітало Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США
Фото: 24tv.ua
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У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили з заявою щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Заява з’явилась на сайті відомства.

Китайський лідер Сі Цзіньпін поки що публічно не коментував результати виборів.

«Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням», – сказано у повідомленні МЗС.

У свою чергу речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на пресконференції в Пекіні, відповідаючи на запитання, як повернення Трампа до Овального кабінету вплине на американо-китайські відносини, заявила: «Наша політика щодо США є послідовною».

«Ми будемо продовжувати розглядати і розвивати китайсько-американські відносини відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва», – сказала вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Крім того, цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

Додамо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Трампа з перемогою на виборах США.

Привітання Трампу також опублікувала нещодавно переобрана президентом Молдови Майя Санду.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич також долучилися до привітань. 

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою. 

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США Китай

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