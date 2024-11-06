Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, щоб визнати поразку на виборах

Дзвінок до Трампа також планує і чинний президент Джо Байден.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.

Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Про це розповіли помічники Гарріс, передає NBC News.

Повідомляється, що Гарріс виступить з промовою, однак коли саме — поки невідомо. Наразі вона працює над своєю промовою.

Крім того, дзвінок до Трампа планує і чинний президент Джо Байден.

За інформацією представника Білого дому, в планах Байдена також публічний виступ з промовою про результати виборів.