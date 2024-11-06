Камала Харрис готовится позвонить по телефону Дональду Трампу, чтобы признать поражение на выборах

Звонок к Трампу также планирует и действующий президент Джо Байден.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Камала Харрис готовится позвонить по телефону Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение на выборах. Об этом рассказали помощники Харрис, передает NBC News.

Сообщается, что Харрис выступит с речью, однако, пока неизвестно, когда именно. Сейчас она работает над своей речью.

Кроме того, звонок к Трампу также планирует и действующий президент Джо Байден.

По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.

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