МИД Китая поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

В МИД Китая заявили, что «мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием».

Фото: 24tv.ua

В Министерстве иностранных дел Китая выступили с заявлением о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Заявление появилось на сайте ведомства.

Китайский лидер Си Цзиньпин пока публично не комментировал результаты выборов.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием», – говорится в сообщении МИД.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на американо-китайские отношения, заявила: «Наша политика в отношении США является последовательной».

«Мы будем продолжать рассматривать и развивать китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», - сказала она.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Кроме того, нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

Добавим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах США.

Поздравление Трампа также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич также присоединились к поздравлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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