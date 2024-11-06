МИД Китая поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

В Министерстве иностранных дел Китая выступили с заявлением о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Заявление появилось на сайте ведомства.
Китайский лидер Си Цзиньпин пока публично не комментировал результаты выборов.
«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием», – говорится в сообщении МИД.
В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на американо-китайские отношения, заявила: «Наша политика в отношении США является последовательной».
«Мы будем продолжать рассматривать и развивать китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», - сказала она.
Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.
Кроме того, нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.
Добавим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах США.
Поздравление Трампа также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич также присоединились к поздравлениям.
Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.
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