В Киеве на Лыбидская женщина упала под поезд метро — ряд станций закрыт, обновлено

Станции метро синей ветки Палац Украина, Лыбидская, Голосеевская и Демеевская закрыты на вход для пассажиров.

Иллюстративное фото, источник - РБК-Украина

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В Киеве на станции метро «Лыбидская» пассажир попал под поезд. Об этом сообщает КГГА.

Станции метро синей ветки «Палац Украина», «Лыбидская», «Голосеевская» и «Демеевская» закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции «Героев Днепра» до станции «Олимпийская» и от станции «Теремки» до станции «Васильковская».

В КГГА отмечают, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Очевидцы сообщают, что под поезд упала женщина. К счастью, она жива. Ожидается приезд спасателей.

Из-за закрытия станций синей ветки выстроились огромные очереди на остановках общественного транспорта.

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Движение поездов синей линии восстановлено.

Также возобновлена ​​работа станций «Палац Украина», «Лыбидская», «Голосеевская», «Демеевская».

Пассажирка госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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