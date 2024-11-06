Макрон провів телефонну розмову з Трампом — говорили і про війну в Україні

Макрон і Трамп висловили «бажання працювати для повернення миру і стабільності».

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У середу, 6 листопада, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США, пише Le Figaro.

Загалом розмова тривала 25-хвилин, заявили в Єлисейському палаці.

Зазначається, що Макрон і Трамп висловили «бажання працювати для повернення миру і стабільності» в умовах «великих міжнародних криз, що тривають».

Французький лідер також «підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом» над спільними питаннями, зокрема війни в України і на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Крім того, цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

Додамо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Трампа з перемогою на виборах США.

Привітання Трампу також опублікувала нещодавно переобрана президентом Молдови Майя Санду.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич також долучилися до привітань.

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою.

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