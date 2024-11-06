Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу і привітала його з перемогою на виборах

Вона здійснила цей дзвінок перед тим, як виступити від своєї партії перед виборцями.

Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зателефонувала своєму опоненту Дональду Трампу і привітала з перемогою на виборах. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на помічника Гарріс.

Вказується, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирного передання влади.

Віцепрезидентка здійснила цей дзвінок перед тим, як виступити від своєї партії перед виборцями.

Також повідомляється, що Гарріс планує звернутися до нації в середу, 6 листопада, у другій половині дня за американським часом.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.