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В Чернигове будут судить двух мужчин, которые взорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн

07:54, 7 ноября 2024
Для прикрытия злоумышленники устроили пожар, в результате чего произошел взрыв и разрушение здания банка.
В Чернигове будут судить двух мужчин, которые взорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн
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Перед судом предстанут двое мужчин, которые взорвали банк в городе Чернигове, пытаясь похитить 5,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, два жителя Запорожской и Николаевской областей пытались похитить деньги клиентов банка.

С середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличии видеокамер, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.

«Обвиняемые заранее выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища», — отметили в прокуратуре.

Утром 6 мая мужчины проникли внутрь банка, где взломали банковские ящики, пытаясь похитить более 5,5 млн грн.

«Для прикрытия своей преступной деятельности злоумышленники наполнили помещение банка горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и устроили пожар, в результате чего произошел взрыв и разрушение здания», — говорится в сообщении.

В результате пожара и взрыва здания акционерному банку причинен материальный ущерб в размере 5,5 млн грн.

Также во время обысков мест проживания и помещения гаража одного из обвиняемых обнаружено и изъято наркотическое средство каннабиса и свертки с грибами, которые являются особенно опасным писхотропным веществом.

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Чернигов

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