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У Чернігові судитимуть двох чоловіків, які підірвали банк, намагаючись викрасти 5,5 млн грн

07:54, 7 листопада 2024
Для прикриття зловмисники влаштували пожежу, внаслідок чого стався вибух та руйнування будівлі банку.
У Чернігові судитимуть двох чоловіків, які підірвали банк, намагаючись викрасти 5,5 млн грн
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Перед судом постануть двоє чоловіків, які підірвали банк в місті Чернігові, намагаючись викрасти 5,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей намагалися викрасти гроші клієнтів банку.

Вкаується, що із середини лютого 2024 року чоловіки періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність відеокамер, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

«Обвинувачені завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища», — зазначили у прокуратурі.

Зранку 6 травня чоловіки проникли в середину банку, де зламали банківські скриньки, намагаючись викрасти понад 5,5 млн грн.

«Для прикриття своєї злочинної діяльності зловмисники наповнили приміщення банку паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та влаштували пожежу, внаслідок чого стався вибух та руйнування будівлі», — йдеться у повідомленні.

У результаті пожежі та вибуху будівлі акціонерному банку заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 5,5 млн грн.

Також під час обшуків місць проживання та приміщення гаража одного з обвинувачених виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс та згортки з грибами, які є особливо небезпечною писхотропною речовиною.

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Чернігів

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