Спецпрокурор начал переговоры с Минюстом США о прекращении уголовных дел против Трампа

Министерство юстиции США может «свернуть» уголовные дела в отношении Дональда Трампа до его вступления в должность президента.

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Специальный прокурор Джек Смит начал вести переговоры с руководством Министерства юстиции США о том, как прекратить федеральное преследование Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства юстиции, который знаком с ходом обсуждений.

Ожидается, что эти обсуждения продлятся несколько дней.

Чиновники Министерства юстиции рассматривают варианты прекращения двух уголовных дел против Трампа — по его попыткам отменить выборы 2020 года и по его ненадлежащему обращению с секретными документами — а также соблюдают меморандум 2020 года Управления юридического советника министерства о предъявлении обвинений или судебном преследовании действующих президентов.

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что планирует уволить Смита и прекратить федеральные дела против него.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

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