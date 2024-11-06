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В Конгресс США впервые избрали трансгендерного человека

21:46, 6 ноября 2024
Демократка Сара Макбрайд стала первым трансгендером, избранным в Палату представителей США.
В Конгресс США впервые избрали трансгендерного человека
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Сара Макбрайд стала первым трансгендерным человеком, избранным в Палату представителей США. Об этом сообщают Axios и Reuters.

По прогнозам Edison Research, демократ Сара Макбрайд победила республиканца Джона Вейлена ІІІ и получила единственное место в Палате представителей от штата Делавер. Она получила 57,8% голосов избирателей.

Сара Макбрайд совершила каминг-аут в 2011 году. Она занялась политикой, стремясь инклюзивной среды.

Макбрайд поддерживает законодательные инициативы по равенству, борьбе с дискриминацией и защите прав трансгендерных людей.

В 2020 году она стала первым открытым трансгендером в должности сенатора штата, а ранее, в 2016 году, - первой трансгендерной женщиной, выступившей на съезде национальной политической партии. Также Макбрайд первой стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме в 2012 году.

«Спасибо, Делавэр! Благодаря вашим голосам и ценностям я горжусь тем, что буду вашим следующим членом Конгресса. , обеспечивает, чтобы жилье и здравоохранение были доступны каждому», — Макбрайд поблагодарила избирателей в соцсети X.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Одновременно с выборами президента США состоялись выборы в Конгресс США — треть Сената и полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов штатов. «Судебно-юридическая газета» публиковала предварительные результаты выборов в Конгресс США и губернаторов.

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США выборы

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