В Конгресс США впервые избрали трансгендерного человека

Демократка Сара Макбрайд стала первым трансгендером, избранным в Палату представителей США.

Сара Макбрайд стала первым трансгендерным человеком, избранным в Палату представителей США. Об этом сообщают Axios и Reuters.

По прогнозам Edison Research, демократ Сара Макбрайд победила республиканца Джона Вейлена ІІІ и получила единственное место в Палате представителей от штата Делавер. Она получила 57,8% голосов избирателей.

Сара Макбрайд совершила каминг-аут в 2011 году. Она занялась политикой, стремясь инклюзивной среды.

Макбрайд поддерживает законодательные инициативы по равенству, борьбе с дискриминацией и защите прав трансгендерных людей.

В 2020 году она стала первым открытым трансгендером в должности сенатора штата, а ранее, в 2016 году, - первой трансгендерной женщиной, выступившей на съезде национальной политической партии. Также Макбрайд первой стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме в 2012 году.

«Спасибо, Делавэр! Благодаря вашим голосам и ценностям я горжусь тем, что буду вашим следующим членом Конгресса. , обеспечивает, чтобы жилье и здравоохранение были доступны каждому», — Макбрайд поблагодарила избирателей в соцсети X.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Одновременно с выборами президента США состоялись выборы в Конгресс США — треть Сената и полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов штатов. «Судебно-юридическая газета» публиковала предварительные результаты выборов в Конгресс США и губернаторов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.