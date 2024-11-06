Байден провел разговор с Трампом — вскоре он обратится к нации

Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой.

Действующий президент США Джо Байден провел разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом сообщило агентство AP News со ссылкой на Белый дом.

Там добавили, что Байден также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода – дату встречи согласуют в ближайшее время.

Байден также пообщался с Камалой Харрис и поздравил ее с проведенной избирательной кампанией. В четверг, 7 ноября, действующий президент планирует выступить с обращением по поводу результатов выборов.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

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