Ушел из жизни бывший футболист Динамо и Шахтера Виктор Кондратов

Виктор Кондратов ушел из жизни в возрасте 72 лет.

В возрасте 72 лет ушел из жизни бывший футболист киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Виктор Кондратов. Об этом сообщил официальный сайт «Горняков».

Кондратов – воспитанник «Динамо», однако за шесть лет провел за киевский клуб всего 16 матчей, после чего в 1975 году перешел в «Шахтер».

Вместе с «Шахтером» Кондратов дважды завоевал серебро чемпионата СССР (1975, 1979) и стал обладателем Кубка СССР (1980). В общей сложности он сыграл за «горняков» 231 матч и забил 1 гол.

После карьеры в «Шахтере» Кондратов перебрался во львовские «Карпаты», где играл в течение 1982-1983 годов, после чего завершил карьеру.

После окончания карьеры Виктор начал тренировать. Он был наставником дублирующего состава «бело-синих», Динамо-3, а также являлся тренером в ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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