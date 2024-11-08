Пішов з життя колишній футболіст Динамо та Шахтаря Віктор Кондратов

Віктор Кондратов пішов з життя у віці 72 років.

У віці 72 років пішов з життя колишній футболіст київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Віктор Кондратов. Про це повідомив офіційний сайт «Гірників».

Кондратов — вихованець «Динамо», проте за шість років провів за київський клуб всього 16 матчів, після чого у 1975 році перейшов у «Шахтар».

Разом із «Шахтарем» Кондратов двічі здобув срібло чемпіонату СРСР (1975, 1979) та став володарем Кубка СРСР (1980). Загалом він зіграв за «гірників» 231 матч та забив 1 гол.

Після кар'єри у «Шахтарі» Кондратов перебрався у львівські «Карпати», де грав протягом 1982−1983 років, після чого завершив кар'єру.

Після завершення кар'єри Віктор почав тренувати. Він був наставником дублюючого складу «біло-синіх», «Динамо-3», а також був тренером у ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського.

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