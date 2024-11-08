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У США розкрили можливого голову Держдепу при Дональді Трампі

12:46, 8 листопада 2024
Новим головою Держдепартаменту США може стати сенатор Марко Рубіо — ЗМІ.
У США розкрили можливого голову Держдепу при Дональді Трампі
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Американський сенатор від Флориди Марко Рубіо може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа у 2025 році. Про це написали американські видання The Hill та Politico

Зазначається, що Рубіо ще після анексіції Криму росією в 2014 році він закликав відключити російські банки від міжнародної системи платіжних послуг SWIFT. У січні 2022 року перед початком повномасштабної агресії рф проти України республіканець повторив свій заклик.

Крім того, він закликав у разі нападу росії на Україну запровадити персональні санкції проти путіна та низки інших головних представників російського керівництва.

При цьому сенатор Рубіо поки що не підтвердив своє можливе призначення на посаду держсекретаря.

Нагадаємо, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй майбутній адміністрації.

Також команда Трампа зібрала список кандидатів на пост голови Комісії з цінних паперів і бірж США. 

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США Дональд Трамп

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