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Команда Трампа зібрала список кандидатів на пост голови Комісії з цінних паперів і бірж США

12:08, 8 листопада 2024
Представники перехідної команди Дональда Трампа склала список кандидатів на пост голови SEC.
Команда Трампа зібрала список кандидатів на пост голови Комісії з цінних паперів і бірж США
Джерело фото: Jonathan Ernst / Reuters
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У ЗМІ з’явилася інформація про те, що представники перехідної команди Дональда Трампа склала список кандидатів на пост голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, серед фаворитів – провідний юрист роздрібної брокерської компанії Robinhood Ден Галлагер.

Ден Галлагер обіймав посаду комісара SEC у період з 2011 по 2015 рік. Зараз він є головним юрисконсультом (CLO) компанії Robinhood.

За словами джерел видання, Галлагер є фаворитом, однак остаточного рішення ще не ухвалено, а дискусії досі ведуться.

Також у списку є генеральний директор консалтингової компанії Patomak Global Partners Пол Аткінс, який також був комісаром SEC. Він входив до перехідної команди Трампа і був кандидатом на посаду голови регулятора у 2016 році.

Також у списку кандидатів партнер юридичної фірми Willkie Farr & Gallagher Роберт Стеббінс. Він обіймав посаду генерального юрисконсульта SEC під час першого терміну Трампа.

Відбір кандидатів може тривати до кількох тижнів. До цього моменту назвати найімовірніших переможців важко, зауважують у медіа.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй майбутній адміністрації. Він призначив Сьюзан Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка. Про це йдеться у заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

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США Дональд Трамп

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