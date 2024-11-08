Команда Трампа собрала список кандидатов на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Представители переходной команды Дональда Трампа составили список кандидатов на пост главы SEC.

Источник фото: Jonathan Ernst / Reuters

В СМИ появилась информация о том, что представители переходной команды Дональда Трампа составили список кандидатов на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, среди фаворитов – ведущий юрист розничной брокерской компании Robinhood Дэн Галлагер.

Дэн Галлагер занимал должность комиссара SEC в период с 2011 по 2015 год. Сейчас он является основным юрисконсультом (CLO) компании Robinhood.

По словам источников издания, Галлагер является фаворитом, однако окончательное решение еще не принято, а дискуссии до сих пор ведутся.

Также в списке есть генеральный директор консалтинговой компании Patomak Global Partners Пол Аткинс, также являвшийся комиссаром SEC. Он входил в переходную команду Трампа и был кандидатом на должность главы регулятора в 2016 году.

Также в списке кандидатов партнер юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher Роберт Стеббинс. Он занимал должность генерального юрисконсульта SEC в первый срок Трампа.

Отбор кандидатов может продолжаться до нескольких недель. До этого момента назвать вероятных победителей сложно, отмечают в медиа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Дональд Трамп объявил о первом назначении в своей будущей администрации. Он назначил Сьюзен Уайлз главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост займет женщина. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое опубликовал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

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